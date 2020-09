Usa stop a TikTok e WeChat slitta al 27 settembre. Trump approva accordo con Oracle (Di domenica 20 settembre 2020) Gli Usa mettono al bando TikTok e WeChat, il divieto slitta al prossimo 27 settembre. Dal 27 settembre negli Usa sarà vietato scaricare TikTok per motivi di sicurezza nazionale. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato seguito alle minacce rendendo effettivo il suo ordine ma rinviandolo di una settimana alla luce della nuova trattativa con Oracle. Usa, TikTok e WeChat al bando: dal 27 settembre scatta il divieto di usare e scaricare l’app Una nota ufficiale del Dipartimento del Commercio degli Usa aveva reso effettivo il divieto di scaricare e usare TikTok e WeChat. Le due applicazioni dovevano essere rimosse dagli store statunitensi ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020) Gli Usa mettono al bando, il divietoal prossimo 27. Dal 27negli Usa sarà vietato scaricareper motivi di sicurezza nazionale. Il Presidente degli Stati Uniti Donaldha dato seguito alle minacce rendendo effettivo il suo ordine ma rinviandolo di una settimana alla luce della nuova trattativa con. Usa,al bando: dal 27scatta il divieto di usare e scaricare l’app Una nota ufficiale del Dipartimento del Commercio degli Usa aveva reso effettivo il divieto di scaricare e usare. Le due applicazioni dovevano essere rimosse dagli store statunitensi ...

