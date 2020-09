Torvaianica | sparatoria in spiaggia | ferito gravemente un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 settembre 2020) Paura a: di fronte al benzinaio Ip è da poco avvenuta unatra due persone, nei pressi del Bora Bora. Unè rimastoed è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. L’aggressore, invece, sembrerebbe essere fuggito. Non si conoscono ancora i motivi e cosa sia realmente successo. Sul posto le forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.