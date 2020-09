Massacra con 60 colpi la bimba di 2 anni uccidendola: “Non ha usato il vasino” (Di domenica 20 settembre 2020) Per una ragione futile si è scagliato contro una bimba Massacrandola di botte, l’uomo è il compagno della madre. Ora è in prigione Massacrata a suon di calci e pugni solo perchè non aveva utilizzato il vasino. Sconvolgente quanto accaduto in una cittadina russa dove un uomo ha letteralmente Massacrato una bimba di soli 2 … L'articolo Massacra con 60 colpi la bimba di 2 anni uccidendola: “Non ha usato il vasino” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 20 settembre 2020) Per una ragione futile si è scagliato contro unandola di botte, l’uomo è il compagno della madre. Ora è in prigioneta a suon di calci e pugni solo perchè non aveva utilizzato il vasino. Sconvolgente quanto accaduto in una cittadina russa dove un uomo ha letteralmenteto unadi soli 2 … L'articolocon 60ladi 2: “Non hail vasino” NewNotizie.it.

