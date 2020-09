La ministra Azzolina nel mirino degli hacker. Colpiti i social e le strutture informatiche del ministero dell’Istruzione (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo le furiose polemiche politiche per la riapertura delle scuole, ci mancava solo l’attacco hacker nei confronti del ministro Lucia Azzolina. Eppure è proprio quello che è accaduto ieri quando alcuni cybercriminali hanno colpito i profili social della grillina e anche le strutture informatiche del ministero dell’Istruzione. Un assalto che, stando a quanto trapela in queste ore, sarebbe iniziato almeno due giorni fa e che è stato denunciato alla Polizia Postale che ha immediatamente iniziato ad indagare. Attacchi portati avanti con incalcolabili richieste di cambi di password o azioni per introdursi nella gestione dei profili social e delle caselle email, che sono avvenuti proprio all’avvio del nuovo anno scolastico. Una curiosa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo le furiose polemiche politiche per la riapertura delle scuole, ci mancava solo l’attacconei confronti del ministro Lucia. Eppure è proprio quello che è accaduto ieri quando alcuni cybercriminali hanno colpito i profilidella grillina e anche ledeldell’Istruzione. Un assalto che, stando a quanto trapela in queste ore, sarebbe iniziato almeno due giorni fa e che è stato denunciato alla Polizia Postale che ha immediatamente iniziato ad indagare. Attacchi portati avanti con incalcolabili richieste di cambi di password o azioni per introdursi nella gestione dei profilie delle caselle email, che sono avvenuti proprio all’avvio del nuovo anno scolastico. Una curiosa ...

