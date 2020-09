Juventus, Paratici svela: “Suarez non è più nei nostri piani. Ci serve un attaccante” (Di domenica 20 settembre 2020) Il tempo stringe e la Juventus è in cerca di rinforzi per puntellare l'ottimo organico. Il direttore sportivo Fabio Paratici svela alcuni retroscena a Sky Sport: "Diciamo che non c'è una situazione Dzeko ma una situazione attaccante per la Juventus. Abbiamo bisogno di questo attaccante, sappiamo dove vogliamo arrivare e lavoreremo per questo con calma. Il caso di Pellegrini è un discorso da allargare ad altri giovani. Sono importanti per la squadra ma anche assi importanti della società. Parlo di Pellegrini ma anche di Pjaca stesso, Nicolussi e Portanova che sono qua con noi, di Frabotta. Dobbiamo cercare di creargli il percorso giusto per poter arrivare alla Juve un giorno e restarci in pianta stabile. I dirigenti, insieme all'allenatore, cercano di capire il percorso giusto per ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Il tempo stringe e laè in cerca di rinforzi per puntellare l'ottimo organico. Il direttore sportivo Fabioalcuni retroscena a Sky Sport: "Diciamo che non c'è una situazione Dzeko ma una situazione attaccante per la. Abbiamo bisogno di questo attaccante, sappiamo dove vogliamo arrivare e lavoreremo per questo con calma. Il caso di Pellegrini è un discorso da allargare ad altri giovani. Sono importanti per la squadra ma anche assi importanti della società. Parlo di Pellegrini ma anche di Pjaca stesso, Nicolussi e Portanova che sono qua con noi, di Frabotta. Dobbiamo cercare di creargli il percorso giusto per poter arrivare alla Juve un giorno e restarci in pianta stabile. I dirigenti, insieme all'allenatore, cercano di capire il percorso giusto per ...

