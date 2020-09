Inter | Eriksen gioca e convince Ma che concorrenza sulla trequarti

Inter : ?? | FORMAZIONI Ecco i nostri 1?1? titolari per #InterPisa 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 9… - ZZiliani : Domani Inter-Lugano ed Eriksen ancora non c’è (almeno così pare). È giusto che un allenatore privi la storia di un… - LuigiBevilacq17 : RT @SoloEsclusivInt: Quest'anno le punizioni saranno un bel vedere ?????? #Inter #Eriksen #Kolarov - inter_ista88 : RT @SoloEsclusivInt: Quest'anno le punizioni saranno un bel vedere ?????? #Inter #Eriksen #Kolarov - Ric1926_ : Comunque l'Inter ha il centrocampo Hakimi Nainggolan Eriksen Vidal Perisic -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Eriksen

MILANO – Dopo 53 giorni l’Inter e’ tornata a respirarel’aria di San Siro, e lo ha fatto tramortendo il malcapitato Pisasotto una pioggia di gol. Il 7-0 finale ha copiato l’analogo punteggio del giorno ...Seria A Inter, i nerazzurri concludono la preparazione anomala pre-campionato battendo per 7-0 il Pisa in un Meazza che, per la prima volta da quando è cominciata la pandemia, riabbraccia un numero co ...Finalmente da trequartista. Christian Eriksen ha risposto sul campo ad Antonio Conte nell’amichevole di ieri contro il Pisa vinta 7-0 dai nerazzurri. Lo ha fatt ...