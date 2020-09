Il voto dei giovani in Veneto. Diritto allo studio e welfare: il lato debole di uno «Zaiastan» sempre più anziano (Di domenica 20 settembre 2020) Zaiastan, mutuato dal persiano “la Terra di Zaia”. Forse cara ai giornali, forse cara agli oppositori ma questa formula riaffiora spesso quando si parla del Veneto, e delle sue elezioni. Il primo mandato di Luca Zaia come presidente della giunta regionale è cominciato nel 2010, quando dopo aver vinto le elezioni lasciò l’incarico di ministro dell’Agricoltura nel governo Berlusconi IV per tornare nel suo Veneto. allora la percentuale di voti ottenuti era 60,16%. Il secondo mandato comincia alle elezioni successive, nel 2015. Qui la percentuale dei consensi è stata più bassa. In corsa contro l’autoproclamata ladylike Alessandra Moretti (Pd) Zaia arrivò al 50,08%. Ora tutte le carte in tavola sono diverse e gli ultimi sondaggi annunciano un ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020), mutuato dal persiano “la Terra di Zaia”. Forse cara ai giornali, forse cara agli oppositori ma questa formula riaffiora spesso quando si parla del, e delle sue elezioni. Il primo mandato di Luca Zaia come presidente della giunta regionale è cominciato nel 2010, quando dopo aver vinto le elezioni lasciò l’incarico di ministro dell’Agricoltura nel governo Berlusconi IV per tornare nel suora la percentuale di voti ottenuti era 60,16%. Il secondo mandato comincia alle elezioni successive, nel 2015. Qui la percentuale dei consensi è stata più bassa. In corsa contro l’autoproclamata ladylike Alessandra Moretti (Pd) Zaia arrivò al 50,08%. Ora tutte le carte in tavola sono diverse e gli ultimi sondaggi annunciano un ...

