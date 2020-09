Il coronavirus diventa un comic book con 118 vignette

Leggi su dire

(Di domenica 20 settembre 2020) BOLOGNA – Tassista di professione, scrittore per diletto di racconti e romanzi brevi, ma soprattutto grande appassionato di musica e storico conduttore ai microfoni di Radio CittàFujiko con la sua trasmissione “Afternoon Tunes”: è il bolognese Andrea “Tabs” Tabellini che “grazie” al Covid ha scoperto una nuova passione artistica: il fumetto. È infatti da poco in circolazione il suo libro “Covid 19 lo fi”, un titolo e una copertina dove l’autore ha voluto includere anche la sua passione musicale. Da con il termine “lo fi”, letteralmente bassa fedeltà e indicativo di un preciso filone musicale dello sconfinato panorama rock, dall’altro con la foto, circolare, che richiama un disco o un cd e dove appare in basso il nome del suo musicista preferito Daniel Johnston.