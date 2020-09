Guenda Goria, amaro sfogo sul padre: “Non voglio più giustificare” (Di domenica 20 settembre 2020) Guenda Goria, nella casa del Grande Fratello Vip 5, si lascia andare ad un amaro sfogo sul padre: “Non capisco alcuni suoi comportamenti”. Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, nella casa del Grade Fratello Vip 5, ha già trovato in Pierpaolo Petrelli ed Enock Barwuah, i suoi confidenti. Durante il … L'articolo Guenda Goria, amaro sfogo sul padre: “Non voglio più giustificare” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 20 settembre 2020), nella casa del Grande Fratello Vip 5, si lascia andare ad unsul: “Non capisco alcuni suoi comportamenti”., la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo, nella casa del Grade Fratello Vip 5, ha già trovato in Pierpaolo Petrelli ed Enock Barwuah, i suoi confidenti. Durante il … L'articolosul: “Nonpiù giustificare” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

