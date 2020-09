Gattuso: «Negli ultimi minuti Manolas ha cominciato a camminare, dobbiamo migliorare» (Di domenica 20 settembre 2020) Gattuso ai microfoni di Dazn ha lanciato un piccolo campanello d’allarme Negli ultimi sette otto minuti, Manolas ha cominciato a camminare, abbiamo concesso tre angoli. È una squadra che deve badare ai particolari, non deve regalare nulla, dobbiamo migliorare quest’aspetto Voglio vedere una squadra ben organizzata, che ha i principi ben chiari in testa, ognuno deve mettersi a disposizione nei momenti di difficoltà, dobbiamo guardare partita dopo partita. dobbiamo tornare nei primi quattro posti, adesso il calcio è anomalo, girano pochi soldi L'articolo Gattuso: «Negli ultimi minuti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020)ai microfoni di Dazn ha lanciato un piccolo campanello d’allarmesette ottoha, abbiamo concesso tre angoli. È una squadra che deve badare ai particolari, non deve regalare nulla,quest’aspetto Voglio vedere una squadra ben organizzata, che ha i principi ben chiari in testa, ognuno deve mettersi a disposizione nei momenti di difficoltà,guardare partita dopo partita.tornare nei primi quattro posti, adesso il calcio è anomalo, girano pochi soldi L'articolo: «...

