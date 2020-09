Ticinonline : Fungiatt ferito in Val del Magin #roveredo #fungiatt #rega - sulsitodisimone : RT @RSInews: Fungiatt ferito a Roveredo E' caduto nel canale di un riale per circa 150 metri e si è ferito: la REGA lo ha portato al Civic… - RSInews : Fungiatt ferito a Roveredo E' caduto nel canale di un riale per circa 150 metri e si è ferito: la REGA lo ha porta… -

Ultime Notizie dalla rete : Fungiatt ferito

RSI.ch Informazione

Questa mattina verso le 11, in zona Monti di Roveredo, nei pressi della diga Roggiasca, un cercatore di funghi è caduto nel canale di un riale per circa 150 metri, ferendosi. A lanciare l’allarme i co ...L’uscita dell’ambulanza è stata in codice rosso, quello di maggiore gravità, ma poi è rientrata con il paziente sì ferito, ma non in modo gravissimo. La prognosi resta riservata, in relazione anche ...Un fungiatt è caduto nel canale di un riale per circa 150 metri, sabato mattina verso le 11.00, nei boschi sopra Roveredo, nei pressi della diga di Roggiasca. A lanciare l'allarme i compagni di escurs ...