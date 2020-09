Fausto Leali di nuovo nella bufera: “Neg*o è la razza”. Enock sbotta (Di domenica 20 settembre 2020) Fausto Leali di nuovo nella bufera al Grande Fratello Vip 5: “Nero è il colore, neg*o è la razza”. Enock, fratello di Balotelli, sbotta. Fausto Leali ci ricasca. Il cantante è finito nuovamente nella bufera per una frase detta nella casa del Grande Fratello Vip 5. Leali si è lasciato andare ad un’interpretazione tra il … L'articolo Fausto Leali di nuovo nella bufera: “Neg*o è la razza”. Enock sbotta è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 20 settembre 2020)dial Grande Fratello Vip 5: “Nero è il colore, neg*o è la razza”., fratello di Balotelli,ci ricasca. Il cantante è finito nuovamenteper una frase dettacasa del Grande Fratello Vip 5.si è lasciato andare ad un’interpretazione tra il … L'articolodi: “Neg*o è la razza”.è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

