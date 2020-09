Elezioni: partiti seggi mobili Covid per voto in quarantena (Di domenica 20 settembre 2020) BARI, 20 SET - I tre seggi Covid itineranti che raccoglieranno i voti degli elettori dell'area metropolitana di Bari sono partiti dal Policlinico di Bari, dove ha sede la sezione speciale Covid, la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 20 settembre 2020) BARI, 20 SET - I treitineranti che raccoglieranno i voti degli elettori dell'area metropolitana di Bari sonodal Policlinico di Bari, dove ha sede la sezione speciale, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni partiti Elezioni, l'Italia al voto con il Covid: cosa si giocano partiti e governo Il Mattino Coronavirus ed elezioni, ecco come votare in sicurezza

Mascherine, distanziamento, gel disinfettanti, ma niente termometri, a patto che si rispettino rigorosamente tutte le normative anticovid. Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali ...

Referendum, una scheda pesante - Ansa

Ridurre il numero dei parlamentari o no, ipotesi di cui in Italia si discute - a livello diverso - da quasi quaranta anni? È questo il quesito per oltre 46 milioni e 600mila italiani chiamati al voto ...

Elezioni amministrative Venezia, i nomi dei candidati sindaco e le liste dei candidati consiglieri

Anche per le elezioni amministrative di Venezia si vota oggi e domani 21 settembre. Come nelle altre città chiamate al voto, la tornata elettorale per le comunali si svolgerà in contemporanea con quel ...

