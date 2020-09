Corriere : Recuperato un corpo nell’Adda, potrebbe essere la 15enne annegata nel fiume - AnsaLombardia : Cadavere nell'Adda, si rafforza ipotesi ragazza scomparsa. Il padre l'aveva cercata per giorni tuffandosi nel fiume… - iconanews : Cadavere nell'Adda, si rafforza ipotesi ragazza scomparsa - iltirreno : Corpo trovato nel fiume Adda, potrebbe trattarsi della ragazzina scomparsa - zazoomblog : Trovato cadavere nell’Adda: potrebbe essere ragazza di Sondrio - #Trovato #cadavere #nell’Adda: -

(ANSA) - BERBENNO DI VALTELLINA, 20 SET - La segnalazione ai Vigili del fuoco è arrivata questa mattina, attorno alle 10: "C'e' un corpo che galleggia nell'Adda, in località San Pietro a Berbenno, vic ...Potrebbe appartenere ad Hasfa il corpo ritrovato nella mattinata di oggi, domenica 20 settembre, nell’Adda. La quindicenne era stata inghiottita dal fiume lo scorso 1° settembre, mentre si trovava con ...Un cadavere non ancora identificato è riaffiorato questa mattina dalle acque del fiume Adda nel territorio di Berbenno, in provincia di Sondrio, e il pensiero della comunità locale è subito andato all ...