Atp 500 Amburgo 2020 | il programma e gli orari di lunedì 21 settembre con Rublev

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 500 di Amburgo 2020, per quanto riguarda lunedì 21 settembre. In scena il primo turno nello scenario tedesco, con Andrey Rublev assoluto protagonista e opposto all'insidioso Tennys Sandgren. Di seguito la programmazione completa. CENTER COURT dalle ore 10.30 – Fritz vs (Q) Cuevas a seguire – (Q) Vesely vs (LL) Simon a seguire – (Q) Paul vs Anderson a seguire – (Q) Sandgren vs (5) Rublev

