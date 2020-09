Ascolti Tv sabato 19 settembre 2020 | “Ballando con le stelle” | “Tu si que vales” e “Chiamami col tuo nome” | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 settembre 2020)Tv19, vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi di ieri sera. Alle ore 10 di oggi idi ascolto edi tutte le principali reti televisive italiane. Su Rai 1 Ballando con le stelle, su Rai 2 la serie tv SWAT, su Rai 3 il film Chiamami col tuo nome, su Canale 5 Tu si que vales e su Italia 1 L’era glaciale 2. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv venerdì 18Glitv di ieri sera, venerdì 18. Ecco ...