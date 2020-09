Anticipazioni Tempesta d’Amore sabato 26 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 settembre 2020) Venerdì 25– Paul non può credere ai suoi occhi: Paul vede con i suoi occhi un bacio tra Bela e Lucy e ci resta di sasso. Non può crederci! Capisce di aver sbagliato e si rende conto di aver commesso un grave peccato tradendo la sua amata, ma non si sarebbe mai aspettata questa inedita laison. L'articolod’Amore26News Programmi Tv.