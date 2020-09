Scudetto Primavera femminile – Juventus sconfitta dalla Roma

ASRomaFemminile : ?????? È FINITA! ?????? Juventus-Roma 1-2 ?? Lo Scudetto Primavera 2019-20 è nostro! ?? Complimenti alle ragazze di Fabi… - ASRomaFemminile : ?????? Finale Scudetto Primavera LIVE: Juventus-Roma - FIGCfemminile : ?? Scudetto Primavera 2019-20 ???? ??#Juventus e #ASRoma sostengono la campagna ???????????????? di @tdhitaly e lanciano l’has… - FabrizioScolaro : RT @ASRomaFemminile: ?????? È FINITA! ?????? Juventus-Roma 1-2 ?? Lo Scudetto Primavera 2019-20 è nostro! ?? Complimenti alle ragazze di Fabio M… - lomaglio97 : RT @ASRomaFemminile: ?????? È FINITA! ?????? Juventus-Roma 1-2 ?? Lo Scudetto Primavera 2019-20 è nostro! ?? Complimenti alle ragazze di Fabio M… -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto Primavera

La Primavera femminile della Roma è Campione d'Italia. Le ragazze di Fabio Melillo hanno battuto 2-1 la Juventus a Tirrenia, conquistando lo scudetto, inizialmente non assegnato, della stagione 2019/2 ...La Roma Primavera Femminile è campione d'Italia: le ragazze guidate da mister Melillo hanno battuto la Juventus nella finale scudetto per 2-1. Decisive le reti di Corelli e Petrara, entrambe arrivate ...Per l'ex giocatore dell'Inter è ancora il centrale della Juventus il numero uno: "Per marcatura, attenzione e leadership".