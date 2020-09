Regionali, impiegati Arpac tra i rappresentanti di lista di Campania Libera. Semplice coincidenza? (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ una coincidenza. Una pura e Semplice coincidenza. Ma basta a far scattare polemiche e accuse. I rappresentanti di lista di Campania Libera, una compagine che sostiene il governatore Vincenzo De Luca, sono dipendenti dell’Arpac, la società controllata dalla Regione Campania che si occupa di protezione ambientale. E sarà solo un’altra coincidenza che tra i candidati di Campania Libera, nel collegio di Benevento, ci sia Fernando Errico, marito di Elina Barricelli, direttore della sede di Benevento dell’Arpac. Oggi sono stati consegnati i nominativi dei rappresentanti di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ una. Una pura e. Ma basta a far scattare polemiche e accuse. Ididi, una compagine che sostiene il governatore Vincenzo De Luca, sono dipendenti dell’, la società controllata dalla Regioneche si occupa di protezione ambientale. E sarà solo un’altrache tra i candidati di, nel collegio di Benevento, ci sia Fernando Errico, marito di Elina Barricelli, direttore della sede di Benevento dell’. Oggi sono stati consegnati i nominativi deidi ...

