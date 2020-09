Paolo Brosio non entra al GF Vip, Signorini: «Ha avuto problemi di salute. E’ in ospedale» (Di sabato 19 settembre 2020) Signorini - GF Vip 5 L’entrata di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip è stata posticipata. Durante la puntata di ieri sera del reality di Canale 5 avrebbe dovuto varcare la porta rossa e aggiungersi agli altri ‘vipponi’. Per problemi di salute, però, ciò non è accaduto. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini in diretta: “Purtroppo il nostro Paolo questa sera non è qui con noi come previsto, l’ho sentito poche ore fa al telefono (…) Ha avuto alcuni problemi di salute e in questo momento sta subendo alcuni accertamenti in ospedale“. Il GF Vip, dunque, per il momento non può accogliere ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 settembre 2020)- GF Vip 5 L’ta dial Grande Fratello Vip è stata posticipata. Durante la puntata di ieri sera del reality di Canale 5 avrebbe dovuto varcare la porta rossa e aggiungersi agli altri ‘vipponi’. Perdi, però, ciò non è accaduto. Ad annunciarlo è stato Alfonsoin diretta: “Purtroppo il nostroquesta sera non è qui con noi come previsto, l’ho sentito poche ore fa al telefono (…) Haalcunidie in questo momento sta subendo alcuni accertamenti in“. Il GF Vip, dunque, per il momento non può accogliere ...

infoitcultura : Paolo Brosio ricoverato, la fidanzata 35enne: ‘Non possiamo fare l’amore’ - ddgiusto : RT @IlReverendo71: Paolo Brosio dall’ospedale: “Momento non facile, ce la farò con l’aiuto di Dio e dei medici”. Quindi ospedale, medici, m… - valeriotorchio : RT @IlReverendo71: Paolo Brosio dall’ospedale: “Momento non facile, ce la farò con l’aiuto di Dio e dei medici”. Quindi ospedale, medici, m… - lechatnoir2016 : RT @IlReverendo71: Paolo Brosio dall’ospedale: “Momento non facile, ce la farò con l’aiuto di Dio e dei medici”. Quindi ospedale, medici, m… - _lorenza_da_ : Ragazzi e ricordiamoci che il peggio deve ancora arrivare... Deve ancora entrare Paolo Brosio. Lo dico già da ora c… -