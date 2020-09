Nella casa del Grande Fratello Vip molte maschere e pochi volti (Di sabato 19 settembre 2020) Grande Fratello Vip: seconda puntata Nel lungo tragitto della vita, scriveva Pirandello, si incontrano più maschere che volti. Certo, scomodare un premio Nobel per raccontare di presunto alcolismo, apologia del fascismo inconsapevole e Alba Parietti cancella qualsiasi significato alla teoria dei quanti e delle stringhe, a una magia di tacco di Zlatan Ibrahimović contro l’Inter e al numero di panini seccati da Ciccio Nella fattoria di Nonna Papera durante una normale giornata di fancazzismo, ma tant’è, è la vita, mi viene da pensare. Come ormai tutti sappiamo, Flavia Vento ha battuto ogni tipo di record e si è data dalla casa dopo 24 ore, 11 minuti e 18 secondi, decimo più, decimo meno. Da anni tutti, o meglio, alcuni di noi, popolo di ... Leggi su tpi (Di sabato 19 settembre 2020)Vip: seconda puntata Nel lungo tragitto della vita, scriveva Pirandello, si incontrano piùche. Certo, scomodare un premio Nobel per raccontare di presunto alcolismo, apologia del fascismo inconsapevole e Alba Parietti cancella qualsiasi significato alla teoria dei quanti e delle stringhe, a una magia di tacco di Zlatan Ibrahimović contro l’Inter e al numero di panini seccati da Cicciofattoria di Nonna Papera durante una normale giornata di fancazzismo, ma tant’è, è la vita, mi viene da pensare. Come ormai tutti sappiamo, Flavia Vento ha battuto ogni tipo di record e si è data dalladopo 24 ore, 11 minuti e 18 secondi, decimo più, decimo meno. Da anni tutti, o meglio, alcuni di noi, popolo di ...

