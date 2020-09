Mistero Ylenia Carrisi | Un uomo rompe il silenzio | “È stata qui…”

Ultime Notizie dalla rete : Mistero Ylenia

Negli ultimi anni una delle vicende più tortuose che tanto ha fatto smuovere l’Italia intera riguarda Ylenia Carrisi. La la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power nonostante sia data per defunta dal ...La figlia di Al Bano e Romina Power, Ylenia, è scomparsa misteriosamente da oltre tre settimane, mentre era in ‘ Usa, nello Stato della Louisiana/Giunta a New Orleans per una vacanza, Ylenia Carrisi, ...La sparizione di Ylenia Carrisi può definirsi uno dei rebus più strani degli anni 90’ e che tiene banco nelle notizie fino a oggi. In un momento l’attenzione anche degli investigatori si è concentrata ...