(Di sabato 19 settembre 2020) “Ladel” fatto “per eccesso di prudenza”, utilizzato ‘in massa’ su persone asintomatiche,di mandare “in” ilproducendo il “pericolo enorme” di una “sanità pubblica difensiva”. È il monito di Pier Luigi, epidemiologo dell’università di Pisa, consulente della Regione Puglia per l’emergenza coronavirus e candidato alle elezioni regionali al fianco del governatore Pd Michele Emiliano. Una riflessione che l’esperto mette oggi nero su bianco in un post su Facebook, avvertendo che - senza trovare un giusto equilibrio fra il bisogno di contenere i contagi da Covid-19 e l’incubo di un blocco del Paese - c’è in ...

ItaliaViva : .@matteorenzi : 'Lopalco con Emiliano, che era contro vaccini' - MatcovichEnrico : RT @HuffPostItalia: Lopalco contro la 'dittatura del tampone': 'Il sistema rischia il tilt' - HuffPostItalia : Lopalco contro la 'dittatura del tampone': 'Il sistema rischia il tilt' - infoitinterno : Puglia, Meloni contro Lopalco: 'Fa comizi pagato dai cittadini' - seidimassafra : Puglia, Meloni contro Lopalco: 'Fa comizi pagato dai cittadini' -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco contro

Adnkronos

L'intervista a Pier Luigi Lopalco, l'illustre e stimato epidemiologo in corsa per l'elezione in Consiglio Regionale pugliese. Assessore 'in pectore' alla Sanità E’ stato il primo epidemiologo di carat ...Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante un incontro con la stampa a Bari, a sostegno del candidato presidente della Regione Puglia per il centrodestra Raffaele Fitto, in po ...Primo consiglio: "Vaccinate i bambini contro l'influenza, il vaccino è sicuro e dovrebbero farlo tutti i piccoli che abbiano più di sei mesi. È utile perché non sappiamo quali effetti possa provocare ...