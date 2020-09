Legnano, aggredì l’ex fidanzato con l’acido: “Non voleva che la denunciasse in un programma tv” (Di sabato 19 settembre 2020) Legnano, aggredì l’ex fidanzato con l’acido. “Ha gettato l’acido contro l’ex fidanzato per impedirgli di andare in tv a raccontare la sua storia di vittima di stalking”. Queste le motivazioni con cui il giudice Tiziana Landoni ha descritto il gesto di Sara Del Mastro, la 39enne di Legnano che la sera del 7 maggio 2019 ha sfregiato l’ex colpendolo con l’acido a un occhio, al torace e a una mano. La donna è stata condanna a 7 anni e 10 mesi. “voleva impedire che l’ex fidanzato si presentasse alla trasmissione ‘Le Iene’ e raccontasse la sua storia da vittima di stalking”. Per il giudice Tiziana Landoni, sono queste le ragioni che hanno spinto Sara Del Mastro ad aggredire con l’acido la sera ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 19 settembre 2020), aggredì l’excon l’acido. “Ha gettato l’acido contro l’exper impedirgli di andare in tv a raccontare la sua storia di vittima di stalking”. Queste le motivazioni con cui il giudice Tiziana Landoni ha descritto il gesto di Sara Del Mastro, la 39enne diche la sera del 7 maggio 2019 ha sfregiato l’ex colpendolo con l’acido a un occhio, al torace e a una mano. La donna è stata condanna a 7 anni e 10 mesi. “impedire che l’exsi presentasse alla trasmissione ‘Le Iene’ e raccontasse la sua storia da vittima di stalking”. Per il giudice Tiziana Landoni, sono queste le ragioni che hanno spinto Sara Del Mastro ad aggredire con l’acido la sera ...

Notiziedi_it : Legnano, aggredì l’ex fidanzato con l’acido: “Voleva impedire che lui la denunciasse in tv” - ABosurgi : RT @rep_milano: Legnano, aggredì l'ex fidanzato con acido: 'Voleva impedire che lui la denunciasse in tv' [aggiornamento delle 13:47] https… - rep_milano : Legnano, aggredì l'ex fidanzato con l'acido: 'Voleva impedire che lui la denunciasse in tv' [aggiornamento delle 14… - Notiziedi_it : Legnano, aggredì l’ex fidanzato con acido: “Voleva impedire che lui la denunciasse in tv” - rep_milano : Legnano, aggredì l'ex fidanzato con acido: 'Voleva impedire che lui la denunciasse in tv' [aggiornamento delle 13:4… -