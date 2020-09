Il Covid fa paura. Presidenti e scrutatori fuggono dai seggi (Di sabato 19 settembre 2020) C'è un vero e proprio fuggi fuggi dai seggi elettorali in vista delle prossime elezioni di domenica e lunedì. La paura del Covid sta mietendo vittime. Tanto che le amministrazioni comunali sono state costrette a correre ai ripari. Nella maggior parte dei casi, per coprire i buchi sarà stata costretta a intervenire la Protezione civile. E molti comuni, come Milano e Genova, reclutano presidente e scrutatori perfino su Facebook. In ogni caso, chi non si presenterà dovrò presentare regolare giustificazione per non incorrere in sanzioni penali. Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) C'è un vero e proprio fuggi fuggi daielettorali in vista delle prossime elezioni di domenica e lunedì. Ladelsta mietendo vittime. Tanto che le amministrazioni comunali sono state costrette a correre ai ripari. Nella maggior parte dei casi, per coprire i buchi sarà stata costretta a intervenire la Protezione civile. E molti comuni, come Milano e Genova, reclutano presidente eperfino su Facebook. In ogni caso, chi non si presenterà dovrò presentare regolare giustificazione per non incorrere in sanzioni penali.

