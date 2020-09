Gf Vip, Paolo Brosio è in ospedale: ecco perche non entrerà nella casa (Di sabato 19 settembre 2020) Doveva essere anche la serata di Paolo Brosio, ma il giornalista non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Non questa sera almeno, nel corso della seconda serata del reality come previsto. Brosio si trova attualmente in ospedale per degli accertamenti medici ed è quindi impossibilitato a far parte del gioco. A darne notizia il conduttore del reality Alfonso Signorini, che ha detto di aver sentito Paolo Brosio pochi minuti prima della puntata e aver avuto notizia che non sarebbe stato disponibile. Sulla pagina ufficiale Instagram di Paolo Brosio è arrivata la conferma della notizia, con la pubblicazione di un comunicato stampa: ULTIM'ORA, GRANDE FRATELLO VIP Per alcuni ... Leggi su howtodofor (Di sabato 19 settembre 2020) Doveva essere anche la serata di, ma il giornalista non entreràdel Grande Fratello Vip. Non questa sera almeno, nel corso della seconda serata del reality come previsto.si trova attualmente inper degli accertamenti medici ed è quindi impossibilitato a far parte del gioco. A darne notizia il conduttore del reality Alfonso Signorini, che ha detto di aver sentitopochi minuti prima della puntata e aver avuto notizia che non sarebbe stato disponibile. Sulla pagina ufficiale Instagram diè arrivata la conferma della notizia, con la pubblicazione di un comunicato stampa: ULTIM'ORA, GRANDE FRATELLO VIP Per alcuni ...

