FCA avanti tutta con il green | finanziamenti e progetti per la mobilità del futuro

Il sogno nel cassetto di FCA era da tempo l'auto elettrica, sin da quanto lo scomparso Sergio Marchionne presentò il rivoluzionario Piano 2018-2022, promettendo una svolta nella mobilità sostenibile e puntando a 9 miliardi di investimenti nell'arco dei 5 anni. Il 2020 ha portato con sé un'altra grande novità: la promessa di 5 miliardi di investimenti in Italia, orientati sopratutto allo sviluppo della mobilità green (e non solo), nell'ambito degli impegni assunti per la concessione del prestito con Garanzia SACE da 6,3 miliardi, chiesto da FCA in seguito allo scoppio della crisi Covid-19. finanziamenti BEI per 800 milioni In campo anche la Banca Europea degli Investimenti, che ha concesso finanziamenti a FCA per la produzione di veicoli elettrici a batteria e veicoli ibridi ...

18 settembre 2020 Una bambina positiva al coronavirus è stata sottoposta a un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per curare una forma di ...

MILANO - Fca rompe un nuovo diaframma nella corsa odierna in Piazza Affari e sale del 10,2% a 11 euro, quota toccata per l’ultima volta alla fine dello scorso mese di febbraio, prima che scattasse l’e ...

La crisi causata dal Covid-19 ha determinato una rivalutazione dei termini dell’accordo tra FCA e PSA. La fusione in Stellantis è confermata, ma sono stati rivisti i termini finanziari dell’operazione ...

