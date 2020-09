Esclusiva | Foggia tris con Kalombo | Galeotafiore e D’Andrea dalla Salernitana!

(Di sabato 19 settembre 2020) Letteralmente scatenato, ilprepara il campionato di Serie C e sull’asse Corda-Capuano sta chiudendo un triplo colpo. In arrivoSalernitana il difensore centrale Gioacchino, classe 2000, capitano della Primavera nella scorsa stagione, l’esterno destro Sedrick(classe 1995) e l’attaccante Filippo D’Andrea (classe 1998). Accordo raggiunto, anzi triplo accordo raggiunto: la prossima settimana ci saranno le firme. Foto: L'articolocone D’Andreaproviene da Alfredo Pedullà.

