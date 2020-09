"Del Debbio chieda scusa a Grillo" (Di sabato 19 settembre 2020) “A Del Debbio e alla sua trasmissione rimane una sola cosa da fare. Chiedere scusa a Beppe Grillo, vittima della loro infame campagna di disinformazione e fango, e a tutti i bravi giornalisti che lavorano per ridare dignità ad una professione che non merita questa vergogna”.Lo scrive il reggente del Movimento 5 stelle Vito Crimi su twitter dopo la pubblicazione, ieri, sul blog del fondatore di un video ripreso dalle telecamere di sicurezza in cui si vede che la spinta data presumibilmente da Grillo al cronista di ‘Dritto e Rovescio’ Francesco Selvi non sarebbe tale da causare la caduta dalle scale del locale sulla spiaggia di Marina di Bibbona in cui è avvenuto l’alterco. Nel video postato da Grillo, commentato con un sarcastico “Le immagini ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) “A Dele alla sua trasmissione rimane una sola cosa da fare. Chiederea Beppe, vittima della loro infame campagna di disinformazione e fango, e a tutti i bravi giornalisti che lavorano per ridare dignità ad una professione che non merita questa vergogna”.Lo scrive il reggente del Movimento 5 stelle Vito Crimi su twitter dopo la pubblicazione, ieri, sul blog del fondatore di un video ripreso dalle telecamere di sicurezza in cui si vede che la spinta data presumibilmente daal cronista di ‘Dritto e Rovescio’ Francesco Selvi non sarebbe tale da causare la caduta dalle scale del locale sulla spiaggia di Marina di Bibbona in cui è avvenuto l’alterco. Nel video postato da, commentato con un sarcastico “Le immagini ...

vitocrimi : A Del Debbio e alla sua trasmissione rimane una sola cosa da fare. Chiedere scusa a @beppe_grillo, vittima della lo… - matteosalvinimi : Questa sera non riuscirò a dirglielo di persona ma faccio un grosso in bocca al lupo a Paolo Del Debbio e a tutta l… - matteosalvinimi : Buonasera Amici, ora in diretta su Rete 4 con Paolo Del Debbio, collegato dalla splendida Liguria. Chi c’è?… - TheRenry : RT @solosumisura: inviato di Del Debbio in coma dopo spinta di Grillo si risveglia e le sue prime parolo sono: 'aggio fatto 'na figuremmerd' - AleGambuto : @vitocrimi @Mov5Stelle @beppe_grillo Del Debbio chieda scusa. Ma la spinta c'è stata. E tanto basta. -