Corriere | Lazio | tensione tra Inzaghi e Lotito per mercato e rinnovo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 settembre 2020) Secondo quanto scrive l’edizione romana deldella Sera, c’ènella, tra il presidentee il tecnico, Simone. I motivi sono il, cheritiene insoddisfacente, e ilcontrattuale dell’allenatore. “Il presidente rinfaccia all’allenatore e al suo staff la gestione del periodo post-Covid: è stato un calo che non gli è andato giù, non a caso è intervenuto rivedendo il gruppo dei medici e dei fisioterapisti”. Non solo, scrive il quotidiano: “ha anche sottolineato come laabbia tutto – a suo avviso ovviamente – per ripetere e migliorare la scorsa ...