Coronavirus: in Francia superati i 13.000 casi in 24 ore (Di sabato 19 settembre 2020) Record di 13.215 nuovi casi in sole 24 ore in Francia, dove si registra anche una cifra di decessi mai toccata dalla primavera scorsa, 123 morti nell'ultima giornata. Lo ha reso noto Santé Publique.L'articolo Meteo Web.

