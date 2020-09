Comitato vittime Covid ai politici | Siete bugiardi e vigliacchi

(Di sabato 19 settembre 2020) Bergamo, 19 settembre 2020 - "Si poteva fare molto meglio. E questo non fa altro che aumentare la rabbia, la mia rabbia, quando ancora due giorni fa un politico colpevole scrive una lettera aperta a ...

Z3r0Rules : RT @LegaPremier: Comitato vittime covid: 'Politici bugiardi e vili' Comitato vittime covid: 'Politici bugiardi e vili' - lillyhami : RT @bisagnino: Comitato vittime covid: 'Politici bugiardi e vili' - MariaRo51490621 : RT @bisagnino: Comitato vittime covid: 'Politici bugiardi e vili' - Z3r0Rules : RT @bisagnino: Comitato vittime covid: 'Politici bugiardi e vili' -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato vittime

Adnkronos

Bergamo, 19 settembre 2020 - "Si poteva fare molto meglio. E questo non fa altro che aumentare la rabbia, la mia rabbia, quando ancora due giorni fa un politico colpevole scrive una lettera aperta a n ...(Adnkronos) – Quella del presidente del comitato per le vittime del Covid-19 è una dura requisitoria: “Dovreste sentirlo voi il groppo alla gola, dovreste sentirlo voi che avete abbandonato tutti, che ...Come ormai da tradizione consolidata, anche quest'anno la parrocchia di Sartirana ha ospitato il "giorno del ricordo". L'iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, è stata organizzata dal Comita ...