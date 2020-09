Calciomercato Palermo, casting per l’attacco: Kanoute obiettivo numero uno, Pettinari… (Di sabato 19 settembre 2020) E' l'obiettivo numero uno per l'attacco.Stiamo parlando di Momoudou Kanoute. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il club di viale del Fante è alla ricerca di un "elemento che possa ricoprire più ruoli nel reparto". "Ecco, quindi, scartate tutte le ipotesi che portano a una prima punta classica. Pettinari, per esempio, non rientra nei desideri del club, nemmeno davanti all’ipotesi di svincolo dal Trapani. Giusta o sbagliata questa è la politica del club", si legge.Ragion per cui, dopo un'attenta valutazione, è quello dell'attaccante senegalese il profilo che stuzzica non poco il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. Esterno offensivo, seconda e prima punta: "Kanoute non è un bomber da doppia cifra, ma ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) E' l'uno per l'attacco.Stiamo parlando di Momoudou. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il club di viale del Fante è alla ricerca di un "elemento che possa ricoprire più ruoli nel reparto". "Ecco, quindi, scartate tutte le ipotesi che portano a una prima punta classica. Pettinari, per esempio, non rientra nei desideri del club, nemmeno davanti all’ipotesi di svincolo dal Trapani. Giusta o sbagliata questa è la politica del club", si legge.Ragion per cui, dopo un'attenta valutazione, è quello dell'attaccante senegalese il profilo che stuzzica non poco il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. Esterno offensivo, seconda e prima punta: "non è un bomber da doppia cifra, ma ...

