Biraghi gol annullato per fuorigioco: il VAR conferma (Di sabato 19 settembre 2020) Era arrivato al 47′ il primo gol della nuova stagione di Serie A messo a segno dal rientrante terzino Biraghi, che aveva portato in vantaggio la Fiorentina sul Torino, ma l’arbitro è rimasto con la bandierina alzata per segnalare un fuorigioco dello stesso esterno, poi confermato anche dal VAR al suo primo intervento stagionale. Gol annullato!!! Giornal.it. Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020) Era arrivato al 47′ il primo gol della nuova stagione di Serie A messo a segno dal rientrante terzino, che aveva portato in vantaggio la Fiorentina sul Torino, ma l’arbitro è rimasto con la bandierina alzata per segnalare undello stesso esterno, poito anche dal VAR al suo primo intervento stagionale. Gol!!! Giornal.it.

ScudettoPod : RT @unfair_play: Annullato gol di Biraghi. La Serie A non poteva presentarsi così. #FiorentinaTorino #SerieA - sportli26181512 : Serie A, MOVIOLA LIVE: Fiorentina-Torino, annullato gol a Biraghi: Riparte la Serie A con due anticipi per il primo… - zazoomblog : Fiorentina Torino 0-0 LIVE: gol annullato a Biraghi - #Fiorentina #Torino #LIVE: #annullato - Domenic10798 : #FiorentinaTorino Non poteva essere suo il primo gol della nuova stagione. #Biraghi - UCommentator2 : Castrovilli mi rovina il gol al fanta di Biraghi -