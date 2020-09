Asfalto rifatto a metà tra Eboli e Battipaglia | ira di Vicinanza | Cisal

salernonotizie : Asfalto rifatto a metà nella zona industriale tra Eboli e Battipaglia - zazoomblog : Asfalto rifatto a metà nella zona industriale tra Eboli e Battipaglia: l’ira di Vicinanza (Cisal) - #Asfalto… - 79_Alessio : RT @matteo_Luk: L'asfalto è stato rifatto le reti sono pronte. Il collegamento #ciclabile Prenestina/Togliatti mancante deve partire subit… - dalbi62 : RT @matteo_Luk: L'asfalto è stato rifatto le reti sono pronte. Il collegamento #ciclabile Prenestina/Togliatti mancante deve partire subit… - battaglia_persa : RT @matteo_Luk: L'asfalto è stato rifatto le reti sono pronte. Il collegamento #ciclabile Prenestina/Togliatti mancante deve partire subit… -

Ultime Notizie dalla rete : Asfalto rifatto

Salernonotizie.it

“Il rifacimento a metà dell’asfalto che collega Eboli alla sua zona industriale e a quella di Battipaglia è il segno che qualcuno forse aveva finito i soldi per gli operai. Magari le promesse elettora ...Un’altra mattinata di disagi a Verbania per i lavori che stanno interessando il lungolago di Intra. Se nei giorni scorsi code si erano create perché il traffico era a senso unico alternato, questa mat ...A Vallefoglia è stato rifatto il manto stradale di alcune delle vie programmate per il 2020. "I lavori di rifacimento sono terminati in via Ca’ Golino – testimonia l’assessore ai lavori pubblici ...