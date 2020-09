The Legend of Zelda diventerà una serie TV targata Netflix con Tom Holland nei panni di Link? (Di venerdì 18 settembre 2020) Alcuni rumor indicano che Nintendo e Netflix stiano collaborando per creare una serie TV dedicata all'iconico franchise The Legend of Zelda. Anche se siamo ancora alle fasi embrionali, le voci suggeriscono che ad impersonare Link sarà Tom Holland, la star di Spider-Man: Homecoming.Holland è attualmente impegnato nelle riprese del film dedicato ad Uncharted e Netflix sarebbe interessata a trasformarlo nel silenzioso e famosissimo eroe della serie. Nel 2021, sarà il 35° anniversario di The Legend of Zelda e Nintendo apparentemente ha grandi progetti per celebrarlo, quindi i fan hanno iniziato a speculare sull'eventualità che una sorta di annuncio da parte di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 settembre 2020) Alcuni rumor indicano che Nintendo estiano collaborando per creare unaTV dedicata all'iconico franchise Theof. Anche se siamo ancora alle fasi embrionali, le voci suggeriscono che ad impersonaresarà Tom, la star di Spider-Man: Homecoming.è attualmente impegnato nelle riprese del film dedicato ad Uncharted esarebbe interessata a trasformarlo nel silenzioso e famosissimo eroe della. Nel 2021, sarà il 35° anniversario di Theofe Nintendo apparentemente ha grandi progetti per celebrarlo, quindi i fan hanno iniziato a speculare sull'eventualità che una sorta di annuncio da parte di ...

Eurogamer_it : #TheLegendOfZelda sarà una serie TV #Netflix con Tom Holland nei panni di Link? - allmedin5 : @ronniboi07 HAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHHAAH THE LEGEND - chrstl_ligaya : HAHAHAHAHAHHAAHAH JAY THE LEGEND #ILAND_EP12 #ILANDthefinale - pokemonnext : Sarà Spider-Man ad interpretare Link nella produzione Netflix di The Legend of - comunistasuave : No caso a série de tv era the legend of the seeker -