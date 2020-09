Sarteano in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'assessore Donatella Patané (Di venerdì 18 settembre 2020) Sarteano, Siena,, 18 settembre 2020 - lutto nel comune di Sarteano . Stamani è morta l'assessore Donatella Patané. Ne dà notizia la stessa amministrazione comunale che "si stringe al dolore della ... Leggi su lanazione (Di venerdì 18 settembre 2020), Siena,, 18 settembre 2020 -nel comune di. Stamani è morta l';. Ne dà notizia la stessa amministrazione comunale che "si stringe al dolorea ...

ComuneSarteano : Sarteano in lutto, deceduta assessore Donatella Patané L'amministrazione comunale tutta si stringe al dolore della… - CorrierePievese : Sarteano in lutto. Deceduta l’Assessore Donatella Patané - - qn_lanazione : Sarteano in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'assessore Donatella Patané - CittadinoOnline : Sarteano in lutto per la scomparsa dell’Assessore Donatella Patané - - CittadinoOnline : Sarteano in lutto per la morte dell'assessore Patanè - -

Ultime Notizie dalla rete : Sarteano lutto Sarteano in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'assessore Donatella Patané LA NAZIONE Sarteano in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'assessore Donatella Patané

Sarteano (Siena), 18 settembre 2020 - Lutto nel comune di Sarteano. Stamani è morta l'assessore Donatella Patané. Ne dà notizia la stessa amministrazione comunale che "si stringe al dolore della famig ...

Sarteano in lutto per la scomparsa dell’assessore Donatella Patané

L’Amministrazione comunale di Sarteano si stringe al dolore della famiglia, al marito e ai figli Vittoria e Giovanni, per la scomparsa improvvisa di Donatella Patané, 57 anni, avvenuta alle prime ore ...

Sarteano (Siena), 18 settembre 2020 - Lutto nel comune di Sarteano. Stamani è morta l'assessore Donatella Patané. Ne dà notizia la stessa amministrazione comunale che "si stringe al dolore della famig ...L’Amministrazione comunale di Sarteano si stringe al dolore della famiglia, al marito e ai figli Vittoria e Giovanni, per la scomparsa improvvisa di Donatella Patané, 57 anni, avvenuta alle prime ore ...