Roma, al liceo Socrate studentesse in minigonna contro la vicepreside. Il ministero chiede approfondimento (Di venerdì 18 settembre 2020) «Ci siamo presentate in gonna perché quel messaggio della scuola sull?abbigliamento non poteva passare».Così le studentesse del liceo Socrate, l?istituto alla...

