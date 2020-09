Repubblica: De Laurentiis ha vinto il braccio di ferro con Milik (Di venerdì 18 settembre 2020) Milik ha finalmente accettato il trasferimento alla Roma, finalmente perché, come scrive Repubblica, l’attaccante polacco ha fatto non poche resistenze, innamorato della prima idea di andare invece alla Juve. Ma, al termine del braccio di ferro che si è instaurato, con la società la decisione è stata presa Si conclude dunque la lunga e polemica telenovela di mercato, che si era trasformata nelle ultime settimane in un braccio di ferro tra il numero 99 ( messo ai margini della squadra dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto) e Aurelio De Laurentiis. Ne uscirà vincitore soprattutto il presidente, che sta per incassare per la cessione del polacco 25 milioni (7 per il prestito e 18 a giugno quando scatterà ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020)ha finalmente accettato il trasferimento alla Roma, finalmente perché, come scrive, l’attaccante polacco ha fatto non poche resistenze, innamorato della prima idea di andare invece alla Juve. Ma, al termine deldiche si è instaurato, con la società la decisione è stata presa Si conclude dunque la lunga e polemica telenovela di mercato, che si era trasformata nelle ultime settimane in unditra il numero 99 ( messo ai margini della squadra dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto) e Aurelio De. Ne uscirà vincitore soprattutto il presidente, che sta per incassare per la cessione del polacco 25 milioni (7 per il prestito e 18 a giugno quando scatterà ...

