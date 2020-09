Referendum taglio parlamentari, le ragioni del SI e del NO (Di venerdì 18 settembre 2020) Ci siamo, domenica 20 e lunedì 21 saremo chiamati alle urne per esprimerci sul taglio del numero dei parlamentari nel Referendum confermativo. Ricordiamo, prima di vedere le ragioni del si e quelle del no, che in questo Referendum non è necessario il raggiungimento del quorum per la validità: a fine consultazione, quindi, si conteggeranno le schede e lo schieramento che avrà raccolto più voti avrà vinto. Ricordiamo che con questo Referendum si va a decidere se tagliare o meno il numero dei parlamentari riducendoli di 345 unità e portando la Camera da 630 a 400 deputati ed il Senato da 315 a 200 senatori. Perchè si vota? Il Referendum confermativo è indetto quando si approva una ... Leggi su pensioniefisco (Di venerdì 18 settembre 2020) Ci siamo, domenica 20 e lunedì 21 saremo chiamati alle urne per esprimerci suldel numero deinelconfermativo. Ricordiamo, prima di vedere ledel si e quelle del no, che in questonon è necessario il raggiungimento del quorum per la validità: a fine consultazione, quindi, si conteggeranno le schede e lo schieramento che avrà raccolto più voti avrà vinto. Ricordiamo che con questosi va a decidere se tagliare o meno il numero deiriducendoli di 345 unità e portando la Camera da 630 a 400 deputati ed il Senato da 315 a 200 senatori. Perchè si vota? Ilconfermativo è indetto quando si approva una ...

