Pianta | non toccatela per nessuna ragione | l’allarme degli esperti

(Di venerdì 18 settembre 2020) Qui in Italia abbiamo molte piante urticanti, ma in confronto con la Dendrocnide moroides le nostre ortiche sembrano setose come petali di rosa. L’Ortica Gigante Australiana può provocare un dolore talmente forte da far impazzire la gente. La Dendrocnide moroides è conosciuta anche come ladei suicidi poiché il dolore rilasciato dalle sue tossine è talmente forte che induce ad ammazzarsi piuttosto che patire quel dolore. E’ unamolto comune nelle aree della foresta pluviale che si trova a nord-est dell’Australia, ma è anche diffusa in alcune regioni dell’Indonesia. Qui, i locali la chiamano gympie gympie, che in lingua aborigena significa proprioche punge. L’Ortica Gigante Australiana va a crescere come ...