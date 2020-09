Petrolio: a New York chiude in rialzo a 41,11 dollari (Di venerdì 18 settembre 2020) New York, 18 set. (Adnkronos/Xin) - A New York il Petrolio chiude in rialzo sopra quota 41 dollari. Il West Texas Intermediate (Wti) per ottobre ha chiuso in rialzo di 14 cents a 41,11 dollari al barile. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) New, 18 set. (Adnkronos/Xin) - A Newilinsopra quota 41. Il West Texas Intermediate (Wti) per ottobre ha chiuso indi 14 cents a 41,11al barile.

TV7Benevento : Petrolio: a New York chiude in rialzo a 41,11 dollari... - bocchescucite : New post: 12 Settembre 2020 Mediterraneo e il suo petrolio, nessuna guerra alla Turchia-Francia #Francia - infoiteconomia : Petrolio | a New York in forte calo | chiude a 36 | 76 dollari - MyLoc_Tracker : RT @ansa_economia: Petrolio: in calo a New York a 41,82 dollari. Ribasso dello 0,31% #ANSA -