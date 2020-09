Petal Search su Huawei P40 Lite con l’aggiornamento 236 e non solo (Di venerdì 18 settembre 2020) Passi in avanti significativi per il Huawei P40 Lite si registrano con un nuovo aggiornamento software ora in distribuzione. Si tratta del pacchetto 10.1.0.236 basato naturalmente sull’esperienza software EMUI 10.1. L’update porta con se una corposa novità lato funzioni e pure un’integrazione fondamentale per la sicurezza del telefono. Il peso dell’aggiornamento ora disponibile per il Huawei P40 Lite non è per nulla esiguo ossia pari a 629 MB. Dietro la corposità del firmware c’è l’introduzione della funzione Petal Search che, dopo l’installazione, molti proprietari del telefono si ritroveranno proprio sulla Home del loro device. Di che cosa si tratta esattamente.? Come intuibile, parliamo della modalità di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Passi in avanti significativi per ilP40si registrano con un nuovo aggiornamento software ora in distribuzione. Si tratta del pacchetto 10.1.0.236 basato naturalmente sull’esperienza software EMUI 10.1. L’update porta con se una corposa novità lato funzioni e pure un’integrazione fondamentale per la sicurezza del telefono. Il peso dell’aggiornamento ora disponibile per ilP40non è per nulla esiguo ossia pari a 629 MB. Dietro la corposità del firmware c’è l’introduzione della funzioneche, dopo l’installazione, molti proprietari del telefono si ritroveranno proprio sulla Home del loro device. Di che cosa si tratta esattamente.? Come intuibile, parliamo della modalità di ...

Un motore di ricerca in grado di sopperire alla mancanza dei Google Mobile Services e consentire agli utenti di trovare le app più utili e popolari Trovare app fra le miriadi in circolazione e i tanti ...

Disponibile anche sullo store AppGallery di Huawei l'applicazione ufficiale Webank, brand del gruppo BPM. Potranno scaricarla tutti i clienti della banca online che utilizzano dispositivi dotati di Hu ...

chiedo a chi gia a comprato questo telefono se con Petal Search e possibile scaricare webank chi mi fa sto piacere

Non ho questo dispositivo, ma l'app che cerchi, quella ufficiale, che sul Play Store dovrebbe essere questa - LINK, non è presente nè su Petal Search, nè in AppGallery. La puoi trovare comunque su APK ...

