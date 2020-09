Patrizia De Blanck svela un suo segreto e gli altri inquilini della casa stentano a crederle (Di venerdì 18 settembre 2020) E’ iniziata una nuova edizione de “Il grande fratello Vip” che sta regalando già molte soddisfazioni al suo conduttore, Alfonso Signorini che, fin da subito, aveva promesso un’edizione scoppiettante pensando agli inquilini della casa. Ed è proprio quello che sta accadendo. Già dalla prima puntata c’è stata una Flavia Vento così insofferente che ha deciso di lasciare la casa adducendo la motivazione alla mancanza che provava dei suoi cani. Dopo l’uscita ha anche minacciato di denunciare e vedremo cosa accadrà nella prossima puntata de “Il grande fratello vip”. Patrizia De Blank ha fatto una rivelazione sconcertante Patrizia De Blanck ha uno spirito molto giovane e si sente ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 18 settembre 2020) E’ iniziata una nuova edizione de “Il grande fratello Vip” che sta regalando già molte soddisfazioni al suo conduttore, Alfonso Signorini che, fin da subito, aveva promesso un’edizione scoppiettante pensando agli. Ed è proprio quello che sta accadendo. Già dalla prima puntata c’è stata una Flavia Vento così insofferente che ha deciso di lasciare laadducendo la motivazione alla mancanza che provava dei suoi cani. Dopo l’uscita ha anche minacciato di denunciare e vedremo cosa accadrà nella prossima puntata de “Il grande fratello vip”.De Blank ha fatto una rivelazione sconcertanteDeha uno spirito molto giovane e si sente ...

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - DonatellaEspos1 : RT @GPasqui: Patrizia De Blanck: 'Dopo due giorni abbiamo già le palle sfrante. Chissà come saremo tra due mesi' #GFVIP - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 Cristiano Malgioglio difende Patrizia De Blanck: Se evitasse di usare parole pesanti non sare… -