Parma, ufficiale: Kyle Krause è il nuovo proprietario. “Onorato di rappresentare questi gloriosi colori” (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Parma ha un nuovo proprietario.Passa nelle mani di Kyle Krause il club ducale. Dopo lunghe settimane di attesa, l'annuncio arrivato questa mattina relativo al tanto atteso closing. A comunicarlo è la stessa società gialloblù attraverso una nota diffusa questa mattina in cui viene sottolineato che, l'imprenditore americano ha acquisito il 90% delle quote societarie, divenendo azionista di maggioranza.Attraverso lo stesso comunicato, è lo stesso Kyle Krause a presentarsi alla piazza crociata.“nuovo Inizio – la società composta dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Paolo e Pietro Pizzarotti – ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilha un.Passa nelle mani diil club ducale. Dopo lunghe settimane di attesa, l'annuncio arrivato questa mattina relativo al tanto atteso closing. A comunicarlo è la stessa società gialloblù attraverso una nota diffusa questa mattina in cui viene sottolineato che, l'imprenditore americano ha acquisito il 90% delle quote societarie, divenendo azionista di maggioranza.Attraverso lo stesso comunicato, è lo stessoa presentarsi alla piazza crociata.“Inizio – la società composta dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Paolo e Pietro Pizzarotti – ...

mazzettam : RT @peterkama: Ufficiale: anche il Parma diventa americano Il 90% del club ducale passa nelle mani della Krause Group, famiglia americana d… - peterkama : Ufficiale: anche il Parma diventa americano Il 90% del club ducale passa nelle mani della Krause Group, famiglia am… - Mediagol : #Parma, ufficiale: Kyle Krause è il nuovo proprietario. 'Onorato di rappresentare questi gloriosi colori' - SciabolataFFP : Ora è ufficiale: Kyle J. #Krause è il nuovo presidente del #Parma. In attesa di vedere nel concreto come si svilupp… - NinnyDomain : RT @BombeDiVlad: ? Il #Parma ufficializza l'avvento del #Krause Group ?? Come nuovo proprietario del club #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerca… -