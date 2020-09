Panoramica Queer e Mix | per resistere

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 19 settembre 2020) Accade nel XXI secolo, in un supposto Paese secolare della Federazione Russa. Sono torturati e uccisi dalla polizia perché omosessuali. O restituiti alle famiglie affinché, divenendo killer dello Stato, si liberino di quel che resta di loro. Il sostrato cinematografico da cui muove Welcome to Chechnya di David France – proiettato ieri al Piccolo Teatro Strehler nell’ambito della 34sima edizione del Festival Mix Milano – non lascia vie di scampo a chi guarda. É impatto crepa oscurità. Perché innanzitutto è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.