(Di venerdì 18 settembre 2020) Considerati i troppi incidenti causati datori giovani e inesperti, l'idea di impedire un facile accessodiveloci e potenti non era sbagliata. Purtroppo, come spesso accade, le ...

AUTOilmensile : Neopatentati: disagi o benefici alla guida di un'auto? -

Ultime Notizie dalla rete : Neopatentati disagi

Corriere dello Sport

Considerati i troppi incidenti causati da guidatori giovani e inesperti, l'idea di impedire un facile accesso alla guida di auto veloci e potenti non era sbagliata. Purtroppo, come spesso accade, le n ...Considerati i troppi incidenti causati da guidatori giovani e inesperti, l'idea di impedire un facile accesso alla guida di auto veloci e potenti non era sbagliata. Purtroppo, come spesso accade, le n ...