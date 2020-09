Massacrato di botte a Nettuno per aver disturbato le persone sbagliate: identificati gli aggressori (Di venerdì 18 settembre 2020) Si è avvicinato ad un gruppo di persone e ha iniziato ad infastidirle. Ma questa volta, l’imprudenza del 26enne marocchino – non nuovo a comportamenti di questo tipo – gli è costata cara: è stato aggredito e Massacrato di botte. Una lite scaturita per futili motivi e accentuata, molto probabilmente, dall’uso di alcol. E’ successo a Nettuno tra le 3.30 e le 4.00 della notte del 16 settembre scorso davanti al Forte San Gallo. Immediato il trasporto all’ospedale di Velletri: il 26enne se la caverà con 15 giorni di prognosi. Notte violenta a Nettuno: identificati gli aggressori Nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 settembre, i due aggressori sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) Si è avvicinato ad un gruppo die ha iniziato ad infastidirle. Ma questa volta, l’imprudenza del 26enne marocchino – non nuovo a comportamenti di questo tipo – gli è costata cara: è stato aggredito edi. Una lite scaturita per futili motivi e accentuata, molto probabilmente, dall’uso di alcol. E’ successo atra le 3.30 e le 4.00 della notte del 16 settembre scorso davanti al Forte San Gallo. Immediato il trasporto all’ospedale di Velletri: il 26enne se la cà con 15 giorni di prognosi. Notte violenta agliNel pomeriggio di ieri, giovedì 17 settembre, i duesono stati ...

Non ci sono immagini, le telecamere di videosorveglianza della zona sono guaste. Non ci sono testimoni, almeno sino ad oggi, nessuno ha visto massacrare di botte un uomo. Non ci sono tracce, i ...

