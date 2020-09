Luca Zaia: "Con i tamponi rapidi la risposta in 5 minuti, vanno usati ovunque" (Di venerdì 18 settembre 2020) “Ho parlato mercoledì con il ministro Speranza, gli ho posto la questione del tampone rapido per gli screening in luoghi come le scuole o ovunque servano risposte tempestive”. In un’intervista al “Corriere della Sera” il governatore del Veneto Luca Zaia spezza una lancia in favore dei tamponi rapidi, e spiega: il tampone rapido “credo sia da inserire in fretta nei protocolli della sanità pubblica: 5 o 6 minuti e sai se sei positivo, senza laboratorio”.Zaia assicura anche che proprio per verificarne l’attendibilità “in Veneto abbiamo fatto molte prove doppie, sia con il tradizionale che con il rapido” con “risultati affidabilissimi” Tanto che oggi, non per nulla ci sono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) “Ho parlato mercoledì con il ministro Speranza, gli ho posto la questione del tampone rapido per gli screening in luoghi come le scuole oservano risposte tempestive”. In un’intervista al “Corriere della Sera” il governatore del Venetospezza una lancia in favore dei, e spiega: il tampone rapido “credo sia da inserire in fretta nei protocolli della sanità pubblica: 5 o 6e sai se sei positivo, senza laboratorio”.assicura anche che proprio per verificarne l’attendibilità “in Veneto abbiamo fatto molte prove doppie, sia con il tradizionale che con il rapido” con “risultati affidabilissimi” Tanto che oggi, non per nulla ci sono ...

