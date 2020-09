Juventus, infortunio Alex Sandro: condizioni e tempi di recupero (Di venerdì 18 settembre 2020) Brutte notizie dalla Continassa per Andrea Pirlo e tutti i tifosi della Juventus. Mancano solamente due giorni alla gara di esordio in Serie A contro la Sampdoria ma contro i blucerchiati la formazione campione d’Italia potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione ipotizzata nei giorni scorsi: Alex Sandro, infatti, si è fermato durante la seduta di allenamento di questa mattina a causa di un non meglio specificato infortunio alla coscia. Una brutta tegola che costringerà con ogni probabilità il tecnico bianconero a correre ai ripari e ad adottare soluzioni di ripiego nella prima sfida di campionato in programma per domenica sera all’Allianz Stadium. Al posto del classe ’91 potrebbe dunque scendere in campo Luca Pellegrini. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Brutte notizie dalla Continassa per Andrea Pirlo e tutti i tifosi della. Mancano solamente due giorni alla gara di esordio in Serie A contro la Sampdoria ma contro i blucerchiati la formazione campione d’Italia potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione ipotizzata nei giorni scorsi:, infatti, si è fermato durante la seduta di allenamento di questa mattina a causa di un non meglio specificatoalla coscia. Una brutta tegola che costringerà con ogni probabilità il tecnico bianconero a correre ai ripari e ad adottare soluzioni di ripiego nella prima sfida di campionato in programma per domenica sera all’Allianz Stadium. Al posto del classe ’91 potrebbe dunque scendere in campo Luca Pellegrini. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

